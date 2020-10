Nasce "Amerigo", la prima piattaforma gratuita di cinema indipendente ad opera del Film Festival di Valloriate

Fanno parte dell’elenco anche alcuni film dell’archivio cinematografico della borgata Paraloup di Rittana, dove si trova la prima cineteca di film a tema guerra e Resistenza in montagna creata su iniziativa della Fondazione Nuto Revelli in collaborazione con Aiace e Ancr e aderente al circuito Avi.

In catalogo documentari, film e cortometraggi suddivisi per categorie e generi: dall’alpinismo allo sport estremo, dal cinema d’autore alla vita di montagna, dalla storia alla scoperta degli angoli più reconditi del pianeta.

Negli anni abbiamo raccolto un infinito patrimonio di immagini che purtroppo non trova sempre una vera distribuzione cinematografica. Amerigo vuole valorizzare questo patrimonio e il lavoro spesso sommerso di tantissimi registi sparsi in tutto il mondo, permettendo al pubblico di trovarli, scoprirli, conoscerli, visionarli e diffonderli gratuitamente, perché crediamo che la cultura sia un viaggio da condividere.

“ Come Nuovi Mondi Festival siamo stati spettatori di imprese coraggiose, di avventure straordinarie e di storie piccole e semplici - spiegano Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni di Kosmoki -. Abbiamo viaggiato in tutti i luoghi e le montagne del mondo, abbiamo conosciuto i protagonisti, seguito le loro avventure, innamorandoci di luoghi spettacolari.

La scelta del nome della piattaforma rimanda al grande esploratore Amerigo Vespucci, che cinque secoli fa fu il primo a rendersi conto che aveva di fronte a sé il Nuovo Mondo, allo stesso modo di come Amerigo oggi ha di fronte a sé tanti Nuovi Mondi da raccontare.

Amerigo si propone quindi come uno spazio per viaggiare verso luoghi remoti, montagne inaccessibili e paesaggi sconfinati, per scoprire nuove culture, vivere avventure straordinarie, conoscere storie di vita semplice o grandi imprese coraggiose, per viaggiare e per scoprire il mondo, ovunque uno si trovi.