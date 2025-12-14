Marmora e la magia del Natale: una ventennale e suggestiva tradizione

In Alta Valle Maira, c’è una ventennale e suggestiva tradizione che si rinnova ogni anno. Siamo a Marmora, immersi nella magia dei Mercatini di Natale a Marmora.



Tutto è pronto per accogliere grandi e piccini tra bancarelle, sorrisi, musica e molto altro, in uno dei borghi più suggestivi del nostro territorio.



Oggi, domenica 14 dicembre, la giornata avrà inizio con un bellissimo concerto del Coro Ensemble Vocaleight di Dronero, alle ore 11:30 presso il Santuario della Madonna del Biamondo, in occasione della chiusura dei lavori di ristrutturazione. Per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di una passeggiata con gli alpaca con MairAlpaca fino alla cappella di San Sebastiano. Qui, oltre a visitarla, sarà possibile immergersi nel “Presepe del bosco”. Sarà inoltre aperta la locanda “La Croce Bianca”.



Nel corso dell’intera giornata le protagoniste assolute saranno le bancarelle di prodotti tipici artigianali (presepi, lavori in legno, stoffa, pietra e ceramica, libri, cosmesi naturale) e gastronomici (formaggi, salumi, miele, marmellate e dolci). Non mancheranno vin brûlé, cioccolata calda, caldarroste,… e per i più piccoli Babbo Natale avrà un piccolo dono da dare. Ad arricchire l’atmosfera le musiche occitane e natalizie dei QuBa Libre, con i mitici Simonetta Baudini e Simone Quattromini.



Tra tradizione e tanta voglia di stare insieme, anche quest’anno Marmora aspetta quanti desiderano venire qui a vivere la magia del Natale.





