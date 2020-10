Il sostegno ai territori alluvionati della Granda tramite donazioni Satispay

Aiutare la ricostruzione del territorio alluvionato delle valli cuneesi con una donazione smart. Ora si può fare grazie alla possibilità offerta da Satispay, il sistema di pagamento on line che mette la sua piattaforma a disposizione della Provincia di Cuneo. Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati dalla Provincia per la gestione dell’emergenza con interventi di sostegno e ricostruzione delle zone più colpite e, in particolare, delle valli Vermenagna, Gesso, Tanaro e del Monregalese. La donazione è sempre aperta e anche un piccolo contributo può fare la differenza.

“E’ la prima volta che la Provincia promuove una raccolta fondi smart tramite Satispay – dice il presidente Federico Borgna – e vogliamo ringraziare l’organizzazione per la disponibiilità dimostrata. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che da ogni località d’Italia vorranno dare una mano al nostro territorio affinchè possa tornare in breve tempo più bello di prima”.