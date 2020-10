Premio per la Cultura Rete Del Dono e Ubi Banca 2020 “Adotta un Musicista”

La Fondazione Scuola APM partecipa all'edizione 2020 del Premio per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca, un’iniziativa ideata da Rete del Dono in partnership con UBI Banca, per promuovere la pratica del crowdfunding nel settore culturale e artistico.

Premio per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca è infatti un contest che consente di sperimentare questo nuovo strumento di raccolta fondi digitale per sostenere progetti di valorizzazione o tutela in ambito artistico, creativo e culturale, di aumentare le proprie competenze digitali e di attivare concretamente la propria community.

Dal 15 ottobre la Scuola APM ha iniziato la propria campagna di raccolta fondi per “Obiettivo Orchestra”, progetto di formazione orchestrale rivolto a giovani diplomati e diplomandi di Conservatori musicali che da gennaio 2021 ripartirà con una nuova edizione.

In particolare la campagna di crowdfunding ha come concreto obiettivo il sostegno economico di ogni allievo che frequenterà il corso di formazione orchestrale.

ADOTTA UN MUSICISTA è lo slogan della raccolta fondi: il donatore potrà sostenere il percorso di studio scegliendo un importo indicato al link https://www.retedeldono.it/it/progetti/obiettivo-orchestra

Ogni contributo sarà importante e potrà fare la differenza per tutti i nostri giovani talenti.

La campagna sarà attiva fino al 15 marzo 2021.