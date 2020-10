"La politica risolva i nodi ancora aperti sulla Cuneo-Ventimiglia", linea strategica soprattutto per il post-alluvione

Mentre ancora si fa la conta dei danni e si spala per ripulire i territori colpiti dall'alluvione del 2 ottobre da più parti si fa notare che la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza è quasi intatta e sarà del tutto in funzione a breve.

Purtroppo non è così per la strada internazionale del Tenda, danneggiata in più punti, soprattutto allo sbocco del traforo lato Francia. Non sarà percorribile per anni.