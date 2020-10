L'arpista di Cuneo Valentina Meinero al primo "World Harp Day" della storia

E’ possibile seguire la manifestazione individuando gli artisti selezionati sui social, i quali hanno postato un video in cui suonano preceduto dalla scritta #worldharpday o sul sito ufficiale della manifestazione: www.worldharpday.com . A questo importante appuntamento partecipa anche l’arpista Cuneese Valentina Meinero .

In occasione del trecentesimo anniversario il celebre arpista Boldachev ha deciso di creare una grande maratona, sui social, di concertisti provenienti da ogni parte del mondo che suonano le arpe tradizionali del proprio Paese e interpretano un repertorio composto da connazionali.

Il 20 ottobre 2020 si celebra per la prima volta il " World Harp Day ".

Valentina Meinero, concertista e insegnante di arpa Suzuki, Classica e Celtica presso la Scuola “Insieme Musica” di Cuneo ha inviato, oltre alla sua candidatura, anche quelle delle proprie allieve che suonano in ensemble o in qualità di soliste. Lo stesso Boldachev ha risposto congratulandosi con insegnante ed allieve e augurandosi di poter avere le giovani arpiste come partecipanti della prossima edizione che prevedrà anche una sezione dedicata ai giovani.

Per questa occasione potrete ascoltare il video della nostra concittadina sui social.