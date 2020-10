All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il premio Res Publica “alla medicina contro il Covid-19”

Torna per la sua terza edizione il Premio Internazionale “Res Publica”, riconoscimento attribuito a singoli e associazioni che si prodigano, impegnando capacità e risorse, a favore del bene comune.

Il primo soggetto di fama mondiale individuato dalla giuria internazionale per ricevere il prestigioso riconoscimento è l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che otterrà il “premio alla medicina contro il Covid-19” per aver testimoniato, con la propria unità di Terapia intensiva, l’assistenza ai contagiati. Altri due premi, “alla ricerca sul Covid-19” e “alla comunicazione per il Covid-19” saranno resi noti nei prossimi giorni dall’associazione “Buon Governo e Senso Civico” promotrice del Premio, nata a Mondovì, in provincia di Cuneo, nel febbraio 2017 per stimolare un maggiore interesse ed una maggiore attenzione al senso civico, all’integrità personale, a quella professionale e collettiva.

Il Premio “Res Publica” è patrocinato dalla Città di Mondovì, riconosciuto con la Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica. La consegna dei riconoscimenti è in programma sabato 31 ottobre presso la Sala Ghislieri (ex chiesa di Santa Croce) di Mondovì Piazza, in provincia di Cuneo. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid-19, la partecipazione in presenza è limitata ai premiati, un numero ristretto di autorità e un pubblico di 50 persone.

L’accesso in sala è consentito previa registrazione al numero 0171/392211, oppure scrivendo a segreteria@premiorespublica.it.