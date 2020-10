Bollette azzerate: uno, nessuno centomila per Ubroker!

Uno, nessuno e centomila! Si avvera felicemente la profezia pirandelliana per ‘uBroker Srl’, la milionaria e fortunata start-up piemontese nata a Torino nel gennaio 2015 che, lo scorso agosto, ha registrato un traguardo unico, toccando quota 100mila clienti in tutta Italia e sfondando il muro del milione di fatture messe.

Un risultato strepitoso, reso ancor più unico e speciale considerando il fatto che è stato raggiunto in un’estate che certamente passerà alla storia: quella della pandemia da Covid-19, in un momento in cui invece massima è la crisi del Paese e dell’economia italiana.

Fondata dalla coppia di imprenditori Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, distintasi nel campo delle utilities grazie al progetto ScelgoZero con cui è stata la prima nel mondo ad aver ideato un efficace e collaudato meccanismo di fidelity program con cui è possibile azzerare progressivamente le bollette (canone Rai e accise incluse), oggi l’impresa possiede un fatturato aggregato superiore ai 75 milioni di euro e dà giornalmente lavoro a più di 50 dipendenti e oltre 1.000 fra consulenti e collaboratori commerciali.

Con l’occhio sempre attento anche al sociale, grazie al sostegno costante fornito attraverso una larga parte dei propri utili a primarie realtà solidali italiane ed estere attive nell’ambito del sostegno alla formazione dei minori e dell’aiuto prezioso a poveri, indigenti e più in generale a iniziative culturali, musicali e artistiche degne di nota. “Da imprenditore sono i numeri a governare le aziende. Le mete raggiunte con un progetto così ambizioso e futuristico sono la dimostrazione che credere in qualcosa di fuori dal comune e di nuovo, innovativo può rendere concreto un obiettivo che pareva impensabile”, commenta entusiasta Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker Srl’, azienda che in questi giorni, fra l’altro, ha appena pubblicato anche il nuovo sito.

“Se posso dare un consiglio a tutti gli imprenditori che si buttano in nuove esperienze, la convinzione in ciò che si sta facendo, al di là di quelli che possono essere i canoni di ciò che già si trova sul mercato, è il primo requisito per trovare la forza e l’energia per alimentare passioni che si fanno professioni”, aggiunge l’industriale.

Per poi riprendere: “Non nego che durante quest’avventura abbiamo solcato anche mari perigliosi. Ma vedere oggi tanti nostri collaboratori poter realizzare i propri scopi e obiettivi personali e professionali insieme mi rallegra, esortandomi a proseguire con rinnovato vigore e altrettanto verace entusiasmo sul cammino felicemente intrapreso”.

Con un pensiero importante rivolto soprattutto a chi ha permesso tutto questo: “Pertanto, dobbiamo il nostro successo principalmente al nostro primo datore di lavoro, che è il cliente, che poniamo sempre al centro dell’attenzione e che cerchiamo di soddisfare come se dall’altra parte ci fossimo noi stessi. Tali sono i principi che regolano la nostra impresa, e che stanno consentendoci di guardare al futuro con maggiore ambizione di quanto siano stati sinora i risultati raggiunti”, conclude Bilucaglia.