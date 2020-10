Annullate anche a Villanova Mondovì le celebrazioni nei cimiteri

Annullate anche nelle cinque parrocchie di Villanova Mondovì le celebrazioni nei cimiteri previste per domenica 1° novembre e lunedì 2.

Non si terranno quindi né la processione né le benedizioni nel camposanto nel rispetto delle norme anti contagio. Domenica 1° novembre verrà celebrata la Messa delle 9 a Santa Caterina, 9.30 a San Grato, 10.30 e alle 18.30 a San Lorenzo e alle 11 a Madonna del Pasco.

Le chiese parrocchiali sono aperte secondo le normative previste: obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata funzione e l’igienizzazione delle mani prima di accedere. All’interno è obbligatorio occupare i posti contrassegnati, vietato sostare in piedi in fondo ai banchi. Una volta occupati i posti disponibili, le porte saranno chiuse per non creare assembramenti.

“Sono decisioni prese per il bene e la salute di tutti, anche se ovviamente portano del disagio” – spiega Don Giampaolo Laugero – “Confido comunque nella comprensione di tutti i parrocchiani delle cinque parrocchie villanovesi”.



Le Messe di settima e di trigesima potranno essere fatte celebrare nei giorni feriali e in tutte le Messe festive (compresa quella delle 10.30 a San Lorenzo). Le Messe anniversarie potranno essere fatte celebrare solo nei giorni feriali o nella Messa festiva della Vigilia del sabato o Vigilia delle solennità (18,30) nella chiesa di San Lorenzo e non nei giorni festivi. Le Messe di semplice suffragio potranno essere fatte celebrare ad ogni Messa. Per favorire la celebrazione di settime, trigesime, anniversari, nei giorni feriali, nella parrocchia di San Lorenzo la Messa viene celebrata sempre alle ore 18.30, ad eccezione del giovedì, quando rimane alle 08.30, seguita dall’adorazione fino alle 12.



ROSARIO SERALE alle 20, ogni sera alla radio, animato dai vari gruppi nel mese del Rosario



Le Messe feriali e festive sono trasmesse alla radio parrocchiale (da Santa Caterina e San Lorenzo) e in diretta streaming su YouTube (da San Lorenzo)



SANTUARIO DI SANTA LUCIA annullata la Festa del 13 dicembre, il Santuario riaprirà a fine maggio 2021