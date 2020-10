Giovani e Digitale: a ‘2 ciapetti con Federico’ parliamo della rassegna “#andràtuttobene - I luoghi comuni su un presente incerto”

Tutto pronto per la rassegna “#andràtuttobene – I luoghi comuni su un presente incerto” che prenderà il via questa sera alle ore 18. L’evento, presentato L’Associazione culturale CUADRI, proseguirà fino al prossimo 7 novembre con sei incontri su tematiche legate ai giovani, il digitale, il rapporto con l’altro, le emozioni, le opportunità e i timori di questo particolare presente che ha messo in discussione quotidianità, abitudini e aspettative creando nuove fragilità ma anche occasioni di riscatto e innovazione.

La rassegna verrà trasmessa in live streaming, oltre che sui quotidiani on line del gruppo MoreNews, sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Festival.

A sottolineare l’importanza della rassegna, sono intervenuti nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ il consigliere comunale di Cuneo e presidente della commissione cultura Simone Priola e il presidente della consulta giovanile Gabriele Fronzè.

Guarda le interviste: