Municipio di Saluzzo: in tilt il centralino telefonico

Da ieri lunedì 26 il centralino del Comune di Saluzzo e in tilt e gli uffici non sono raggiungibili al telefono.

"Si è verificato un guasto che è subito stato segnalato dai tecnici del municipio al gestore telefonico- spiega la pagina del sito comunale.

L’intervento per la riparazione è stato programmato da Telecom Italia per domani mattina, mercoledì 28 ottobre.

Non funzionano né le linee in entrata né le linee in uscita di tutti gli uffici del municipio e anche della primaria "Costa" e delle medie "Rosa Bianca" strutture che sono all’interno del sistema telefonico comunale.

Per chi dovesse contattare il Comune è possibile utilizzare gli indirizzi mail, il messenger della pagina Facebook istituzionale del Comune di Saluzzo o il numero verde dei vigili urbani 800 525151.