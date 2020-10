Con il nuovo DPCM salta anche la fiera del cappone di Morozzo (VIDEO)

Con le nuove stringenti norme per il contenimento del Covid-19, l’amministrazione del comune di Morozzo si vede costretta ad annullare la fiera del cappone in programma per il 13 dicembre 2020.

Ad annunciarlo in un video il primo cittadino, Mauro Fissore: “Vedremo di organizzare comunque una premiazione per gli allevatori nel pieno rispetto delle norme sanitarie”.

Il sindaco comunica che al momento sul territorio comunale sono 10 le persone risultate positive al tampone per il Covid-19, ma fortunatamente non si riscontrano particolari criticità nel decorso della malattia.

Il primo cittadino ricorda inoltre che l’accesso al cimitero di Morozzo è consentito, salvo il rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

A tutela della salute di tutti e per controllare che non si verifichino assembramenti i volontari aiuteranno a contingentare gli ingressi e a vigilare sul rispetto delle norme.