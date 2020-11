All’Ancina di Fossano mancano i banchi: il sindaco Tallone inoltra la lettera degli studenti al ministro Azzolina

È stata consegnata nella serata del 28 ottobre la lettera di una settantina di ragazzi del liceo Ancina al sindaco Dario Tallone.



I ragazzi chiedono a gran voce risposte dagli organi competenti riguardo la mancata consegna dei banchi.



Si schiera al loro fianco il primo cittadino della città degli Acaja:”Nella lettera i ragazzi chiedono al Governo spiegazioni in merito alle promesse non mantenute da parte del commissario straordinario Arcuri e del Ministro Azzolina in merito alla consegna dei banchi come dicono i ragazzi stessi a due mesi dalla scuola è molto complesso riuscire a seguire una lezione tenendo i libri sulle ginocchia”



Ha dimostrazione del proprio sostegno Tallone ha inoltrato personalmente la lettera a: presidenza della Regione, all'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri e alla segreteria del Ministro dell'istruzione Azzolina.



“Siccome trovo assurdo che siano stati spesi milioni di soldi pubblici in questo modo ai ragazzi rispondo con un'azione concreta: oggi stesso inoltrerò la loro lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Istruzione, al presidente della provincia di Cuneo affinché si possano adoperare per quanto di loro competenza. Mi auguro arrivino risposte in tempi rapidi a questo ennesimo sollecito di una problematica di gravità enorme”