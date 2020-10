Bra, il parroco don Giorgio Garrone positivo al Covid-19: è in isolamento a casa

“ Carissimi amici, vi raggiungo attraverso i mezzi di comunicazione online per salutarvi uno ad uno e per donarvi la pace di Cristo, l’unica che può dare speranza alla nostra vita inquieta, soprattutto in questo tempo di dura prova. Dobbiamo stare tutti sereni, ricordando sempre che il Signore trasforma ogni cosa in bene ”. Aggiungendo: “ Mi consola la vostra vicinanza che mi fa sentire la carezza di Dio: la regola del distanziamento sociale vale solo per noi, perché Lui ci è sempre accanto ”.

La buona notizia è che don Giorgio non è ricoverato in ospedale, ma è in isolamento nella propria abitazione e ha chiesto ai fedeli di pregare per il percorso di quarantena che lo attende e per chi si trova ad affrontare questa pandemia. “Il Vangelo in cui crediamo e predichiamo è parola di vita, non di morte. Ringraziandovi per la pazienza e la preziosa collaborazione, ci affidiamo alla reciproca comprensione per superare quanto prima l’emergenza sanitaria. Prego per voi, per i nostri malati e voi pregate per me, per Bra, per l’Italia e per il mondo, perché forse oggi si scrive una delle pagine più difficili della nostra storia”.