Garessio dice addio al ponte Odasso, in corso l'abbattimento della struttura (FOTO E VIDEO)

Oggi è una giornata storia per Garessio che saluta per sempre il ponte Generale Odasso. Sono iniziati questa mattina, verso le 8, le operazioni di demolizione della struttura.

Al momento le ruspe e i macchinari stanno "smontando" l'arcata centrale, mentre, contemporaneamente, vengono tagliati i lati della struttura per fare in modo che non ci siano oscillazioni sulle arcate circostanti, in ultimo verranno abbattuti i piloni.

Un'operazione fortemente voluta dall'amministrazione e dalla popolazione per rendere più sicuro il borgo Ponte, centro storico e commerciale del paese, fortemente danneggiato dall'alluvione.

Come spiega il sindaco, Ferruccio Fazio, le operazioni si stanno svolgendo gradualmente e dovrebbero terminare nel giro di una ventina di giorni.

"Vogliamo affittare una passerella in modo da consentire nuovamente il passaggio pedonale entro Natale" - spiega il primo cittadino - "Ci stiamo attivando per cercare i finanziamenti, la struttura (probabilmente u ponte Bailey, ndr) sarà in affitto in attesa di avere il nuovo ponte che probabilmente sarà solo pedonale".

La pietra centrale del ponte Odasso è stata rimossa prima della demolizione e al momento è stata portata nel museo cittadino dove sarà esposta.