Commemorazione del 4 novembre, annullato il programma di Borgo San Dalmazzo

Il Ministero della Difesa ha reso noto l'intendimento, in relazione ai vigenti provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza sanitaria in atto, di ridurre sensibilmente le iniziative commemorative per la celebrazione del 4 novembre 2020 "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate".



Le relative iniziative locali saranno quindi circoscritte ad un numero limitato di città

italiane, dove avrà luogo sobria e rispettosa deposizione di corona presso i monumenti ai Caduti.



Il programma celebrativo elaborato dal Comune di Borgo San Dalmazzo viene pertanto annullato.