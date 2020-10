Fotografia e scienza protagoniste del terzo webinar sui cambiamenti climatici “2020, ACClimaTTiAMO”

Giovedì 5 novembre 2020, alle ore 17, prosegue la rassegna “2020, aCClimaTTiAMO: webinar di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici” con un incontro online dal titolo “Sulle tracce dei ghiacciai: immagini di un mondo in cambiamento”. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Parco fluviale Gesso e Stura, in collaborazione con l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime e la Società Meteorologica Italiana, nell’ambito del progetto Interreg Alcotra 'CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero', cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.



In questo terzo appuntamento, Antonello Provenzale (direttore CNR-IGG, Istituto di Geoscienze e Georisorse) e Marco Caccianiga (docente di botanica all'Università degli Studi di Milano) dialogheranno con il fotografo Fabiano Ventura, curatore del progetto "Sulle tracce dei ghiacciai". Dal Karacorum nel 2009 fino all’ultima spedizione sulle Alpi nel 2020, Ventura ha indagato e documentato l’arretramento dei più grandi ghiacciai montani, utilizzando il confronto fotografico come strumento che coniuga la forza comunicativa delle immagini con il rigore della ricerca storica e scientifica. A partire dalle foto dei ghiacciai come si presentavano un secolo fa e come sono oggi, i relatori approfondiranno la tematica dei cambiamenti climatici mettendo in luce trasformazioni ambientali drammatiche. Dalle Ande alle Alpi, dove c'era il ghiaccio arrivano piante pioniere, le montagne franano, cambia il regime dei torrenti… E come sarà il clima futuro secondo i modelli al calcolatore? A moderatore dell'incontro sarà Daniele Cat Berro (Società Meteorologica Italiana / Redazione Nimbus).



La partecipazione al webinar è gratuita tramite collegamento al canale YouTube (link: https://www.youtube.com/watch?v=AfW5zfq1Zmc ) o alla pagina Facebook del Parco Fluviale Gesso e Stura (https://www.facebook.com/parcofluvialegessostura).



La rassegna “aCClimaTTiAMO” proseguirà nel mese di novembre con una tavola rotonda online (giovedì 26 novembre) a cui prenderanno parte i ricercatori coinvolti negli studi del progetto CClimaTT, per restituire i risultati delle ricerche effettuate nel territorio transfrontaliero dal 2017 ad oggi.



Per informazioni: tel. 0171.444501, eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it, info@climatt.eu, www.climatt.eu.