In Confindustria la presentazione del "Bonus Pass", il dossier per per fruire dell’agevolazione prevista con il Superbonus 110%

Confindustria Cuneo e Ance Cuneo venerdì 30 ottobre, alle 10, si incontreranno con le altre associazioni di categoria, con i vertici degli ordini professionali, con gli amministratori degli enti locali della Granda e con i rappresentanti del mondo bancario, in occasione del tavolo di lavoro “politico” dedicato al Superbonus 110%.

In modalità videoconferenza il nuovo incontro, che fa seguito alla tavola rotonda svoltasi il 15 settembre nella sala “Michele Ferrero” della sede di Confindustria Cuneo e al successivo tavolo “tecnico” di confronto, avrà come ordine del giorno la presentazione ufficiale del dossier “Bonus Pass”, uno strumento concreto e al contempo agevole che propone la standardizzazione delle procedure per la fruizione dell’agevolazione 110%, da parte dei committenti dei lavori e degli operatori economici.



Il “Bonus Pass”, realizzato cercando di soddisfare due requisiti essenziali, appunto la concretezza unita alla semplicità, è il risultato dei diversi, importanti contributi pervenuti dai partecipanti al tavolo, come espressione dei rispettivi àmbiti di attività imprenditoriale e professionale.



Il dossier è frutto anche della condivisione con le Amministrazioni pubbliche del territorio e non è uno strumento destinato soltanto a chi lavora per usufruire del bonus, ma anche a chi dovrà rilasciare i permessi e le autorizzazioni, in particolare la Provincia di Cuneo e i Comuni delle “sette sorelle”.



L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul portale de “La Stampa” e vedrà l’intervento di apertura del Direttore della redazione provinciale, Massimo Mathis.