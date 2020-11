La Città dei Talenti di Cuneo prosegue con le sue attività incentrate sull'orientamento e sul talento

Il percorso, strutturato in diverse tappe, dura circa 2 ore. Per partecipare alle visite è necessario consultare sul sito www.cittadeitalenti.it le disponibilità e mandare una mail a info@cittadeitalenti.it . Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle normative anti Covid19.

Fino a dicembre la “Città dei Talenti”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, propone visite aperte a scuole, famiglie e gruppi.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 la Città dei Talenti, inoltre, grazie alla rete di numerosi partner sul territorio, offre gratuitamente anche una serie di attività per bambini, ragazzi, insegnanti, operatori e genitori sul tema dell’orientamento precoce e del talento. È possibile consultare il programma completo e aggiornato sul sito.

A fianco dello spazio fisico della Città dei talenti il progetto prevede l’avvio di specifiche azioni e percorsi orientativi sul territorio che stanno ripartendo, nonostante le difficoltà del periodo, anche in questo anno scolastico. In particolare, il progetto sta riprogrammando attività e percorsi territoriali di orientamento precoce, rivolti a bambini e ragazzi, ai loro genitori e agli insegnanti, che verranno promossi nei 4 quadranti della provincia di Cuneo: Alba/Bra, Cuneo, Cebano-Monregalese e Monviso (Fossano, Saluzzo e Savigliano).

La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione CRC e selezionato e cofinanziato insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan.

L’iniziativa, frutto di un percorso di coprogettazione realizzato tra il 2018 e il 2019, vede il suo cuore pulsante nella realizzazione della Città dei Talenti, uno spazio fisico a Cuneo, in via Luigi Gallo 1, pensato e strutturato a misura di bambini e ragazzi nella fascia d’età 8-12 anni: l’obiettivo è offrire loro un punto di riferimento per ampliare l’esplorazione di sé, la scoperta dei propri talenti guardando al futuro con maggiore consapevolezza e serenità, attraverso un percorso di allenamento alle scelte.