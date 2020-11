Saluzzo, nei guai cacciatore bresciano pizzicato dai Forestali a cacciare esemplari protetti

I Carabinieri Forestali, dall’inizio della stagione venatoria 2020/21, sono impegnati in diversi controlli al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e la regolare esecuzione dell’attività di caccia con particolare riguardo al rispetto delle distanze dalle abitazioni, dalle strade e dai terreni in attualità di coltura (frutteti con raccolto pendente e campi seminati).

Durante un servizio di vigilanza i Carabinieri Forestale di Saluzzo hanno sorpreso in località Murtizzi un cacciatore bresciano in possesso - occultati all’interno di un sacchetto di stoffa - di uccelli illecitamente abbattuti in quanto protetti: uno Spioncello, quattro Pispole e un Tordo Bottaccio.

A seguito dell’illecito, in flagranza di reato, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’autoveicolo e dell’abitazione in disponibilità temporanea del cacciatore rinvenendo un fucile ad uso caccia custodito in luogo non autorizzato e in violazione alla normativa sulle armi.