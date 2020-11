Chiudono musei civici e biblioteca a Bra, ma la lettura non si ferma

Per effetto del nuovo dpcm in materia di contrasto alla pandemia, Bra è costretta a chiudere al pubblico tutti i suoi musei civici – il museo civico Craveri di storia naturale, il museo archeologico di Palazzo Traversa e il museo del Giocattolo, mentre il museo allestito presso la Zizzola non è normalmente fruibile durante la stagione invernale – nonché la biblioteca civica “Giovanni Arpino”.

Il servizio è gratuito e riservato ai lettori iscritti alla biblioteca di Bra. È sufficiente inoltrare via mail la richiesta di accesso al servizio MLOL indicando nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere le credenziali di accesso, per poi attivare l’iscrizione cliccando sul link inserito nella mail inviata in automatico da MLOL. Sulla home page del sito www.comune.bra.cn.it e nella sezione interna “Biblioteca civica” sono pubblicate le istruzioni per utilizzare il servizio ed effettuare l’accesso.