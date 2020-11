Piozzo, 18 positivi al Covid nella casa di riposo dell'Alba Rosa. Il sindaco: "Situazione sotto controllo"

Il sindaco di Piozzo, Antonio Acconciaioco, informa che sono stati riscontrati 18 casi di positività al Covid-19 all’interno della casa di riposo dell'Alba Rosa.

“La situazione risulta comunque essere sotto controllo in quanto la struttura ha permesso di suddividere i casi di positività dai pazienti non affetti da Covid” – spiega il primo cittadino che aggiunge – “La Casa di Riposo dell’Alba Rosa ha informato di essere attrezzata, anche a livello di risorse umane, di tutto il necessario per gestire la situazione in atto. Si ribadisce ancora una volta che è necessario affrontare questi casi con la massima discrezione e responsabilità, e nel rigoroso rispetto della privacy, quale priorità civile ed umana”.

Il sindaco coglie l’occasione per ricordare, alla luce del nuovo DPCM, che il territorio regionale si trova in zona rossa e dunque vanno moltiplicati gli sforzi per il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

“L’uscita dalle proprie abitazioni risulta essere consentita solo nei casi strettamente necessari” – spiega Acconciaioco - “In questo momento dobbiamo collaborare tutti assieme per contenere al massimo questa nuova ondata del virus".