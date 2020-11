Pasti in agriturismo per chi alloggia nelle zone rosse: soddisfatta Coldiretti

È positiva la precisazione giunta dal Governo che negli agriturismi è possibile offrire pasti ai clienti che vi alloggiano anche nelle zone rosse come il Piemonte, dove le attività di ristorazione sono sospese. Coldiretti Cuneo commenta così la FAQ sul sito del Governo che chiarisce i contenuti dell’ultimo DPCM, consentendo la ristorazione senza limiti di orario solo all’interno della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

“Si tratta di una precisazione importante per gli agriturismi cuneesi, oltretutto situati molto spesso in zone isolate, con un numero contenuto di posti letto e ampi spazi sia all’aperto sia al chiuso per poter rispettare tutte le regole anti contagio” sottolinea Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.