Addio a Rosa Rinaldi, moglie del consigliere comunale braidese Pietro Ferrero

Una triste notizia ha colpito le comunità di Bra e Cherasco. All’età di 81 anni, si è spenta Rosa Rinaldi, moglie del consigliere comunale braidese Pietro Ferrero.



Piangono la sua scomparsa, oltre il marito, i figli Denise e Danilo con la moglie Claudia, i nipoti Andrea, Chiara, Martina e Valeria, le sorelle Carla e Pinuccia, tutti i parenti e gli amici.



In tanti hanno manifestato il loro affetto e la loro vicinanza alla famiglia stretta nelle lacrime. Messaggi di cordoglio anche dal mondo della politica. Partecipano al lutto del consigliere comunale Pietro Ferrero: il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, gli Assessori, i Gruppi Consiliari, Partito Democratico, Impegno per Bra, Bra Città per vivere, Bra Bene Comune. Un dolore che si aggiunge al dolore di non potersi stringere in un abbraccio a causa delle rigide norme anti-Covid.



Il funerale è stato celebrato mercoledì 11 novembre nel Santuario della Madonna del Popolo, a Cherasco, prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero comunale, dove Rosa riposerà in pace per sempre.