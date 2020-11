Spesa e farmaci a domicilio con i Volontari del Soccorso di Clavesana

Prosegue l’attività dei Volontari del Soccorso di Clavesana per essere sempre più “vicini” nell’emergenza sanitaria a chi ne ha maggiormente bisogno. Il Gruppo è impegnato dal lunedì al venerdì nella consegna di spesa e farmaci. I beni saranno portati gratuitamente dal volontario, previo accordo telefonico. I farmaci in fascia A e C verranno dispensati solo con la presentazione dell’apposita ricetta e sarà poi cura dell’Associazione fornirla alla farmacia competente. Il servizio è attivabile, all’interno dei Comuni convenzionati – ovvero Bastia, Carrù, Clavesana, Farigliano, Magliano Alpi, Piozzo e Rocca Cigliè – chiamando il numero 370 33 53 393.

Il sabato, poi, sarà a disposizione un nuovo servizio, gestito dal Gruppo Giovani. Non si tratterà della semplice consegna della spesa, ma – spiega il Gruppo – "provvederemo noi al ritiro della lista ed andremo direttamente a farvi la spesa settimanale in un supermercato a vostra scelta. I posti saranno limitati, sarà perciò necessaria la prenotazione entro il giovedì".