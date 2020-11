Il Covid si porta via Lorenzina Bonansea, 104enne di Paesana

Il Coronavirus si porta via Lorenzina Bonansea, la centenaria di Paesana.

La donna, 104 anni compiuti il 19 marzo, era positiva al Covid-19. Classe 1916, Lorenzina si è spenta ieri, 15 novembre, ospite della casa di riposo del paese. Era l’ultima donna residente in paese ad aver superato il traguardo delle cento candeline.

La 104enne lascia i nipoti Gianfranco, Arnaldo e Patrizia, con le rispettive famiglie, pronipoti e cugini.

Le esequie verranno celebrate nella parrocchia di Santa Maria, a Paesana, martedì 17 novembre, alle ore 15.

Attenendosi alle normative vigenti l’accesso in chiesa per le funzioni non sarà consentito a più di 90 persone.