Capitan Ventosa di "Striscia" a Mondovì per un caso di spiacevole... "omonimia"

Fabrizio Fontana, in arte Capitan Ventosa di “Striscia la Notizia”, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 novembre, ha fatto tappa a Mondovì Altipiano per raccontare la spiacevole storia di cui si è trovato protagonista Manrico Botto .

Ex idraulico monregalese, ora in pensione, Botto si è visto recapitare diverse bollette da pagare, non sue; sembra, infatti, che a Napoli ci sia un "omonimo", con lo stesso codice fiscale e partita IVA che non stia facendo fronte alle spese, continuando a utilizzare l'identità del monregalese.