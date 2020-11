Villanova Mondovì registra 60 casi di positività al Covid-19

Anche a Villanova Mondovì, come nel resto della Granda, si registra un aumento dei casi di contagio.

Il sindaco, Michelangelo Turco, informa che, secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte, ad oggi, giovedì 19 novembre, sono 60 le persone sul territorio villanovese ad essere risultate positive al tampone per il Covid-19.

“Ritengo opportuno ricordare che il contenimento del contagio si ottiene unicamente con la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni. In particolare, evidenzio il rispetto dell’isolamento fiduciario da parte delle persone obbligate a tale importante prescrizione” - questo l'appello che il primo cittadino aveva rivolto, negli scorsi giorni, ai villanovesi attraverso i canali social del comune.

Al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19, salvaguardando la salute del personale in servizio e dell'utenza, dalla scorsa settimana, gli accessi agli uffici comunali sono consentiti esclusivamente per urgenze e previo appuntamento telefonico al numero 0174 698151 o via mail all'indirizzo info@comune.villanova-mondovi.cn.it