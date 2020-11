Racconigi piange la scomparsa di Beppe Ferrero, storico titolare della Pasticceria Mille Baci

Lutto a Racconigi per la scomparsa di Beppe Ferrero, titolare della Pasticceria Mille Baci. Questa mattina ha perso la battaglia contro una grave malattia con cui combatteva da tempo. Aveva 60 anni.



“Veramente un creativo - lo ricorda il sindaco Valerio Oderda - un esteta del gusto. Un pasticcere e cioccolataio straordinario”.



Ferrero è stato tra coloro che hanno contributo alla creazione del Biscotto di Racconigi. Conosciuto e stimato in città, è stato un’icona dell’alta pasticceria del territorio.



Importante anche il suo impegno per il sociale, oltre a essere stato docente nella sua struttura con numerosi corsi: “Un divulgatore della sua arte - aggiunge Oderda - si è sempre speso per chi aveva qualcosa in meno. Ha sempre avuto grande sensibilità per le iniziative sul territorio e per le fasce più deboli, contribuendo a livello economico e con i suoi prodotti. Una persona di cui la città sentirà la mancanza".

Ancora da stabilire data e orario del funerali.