A Piozzo una "scarpa rossa gigante" per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Piozzo dice "NO" alla violenza sulle donne e lo fa in un modo del tutto unico: con la sagoma di una scarpa rossa gigante.

L'idea è di Anna Tognella che, lo scorso ottobre, aveva promosso la realizzazione della zucca rosa gigante a sostegno della campagna 'Nastro Rosa' della LILT per la prevenzione del tumore al seno. La "scarpa gigante" è stata posizionata nella piazza in centro paese, vicino alle panchine della tolleranza, dove resterà esposta, insieme alle scarpette rosse simbolo

“In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, volevo sensibilizzare il più possibile le persone su questo tema” – spiega la signora Anna contattata nel pomeriggio di oggi – “Gli episodi di violenza e maltrattamento sono più numerosi di quello che pensiamo: non esiste solo la violenza fisica, ma anche quella verbale, psicologica e l’emergenza sanitaria che abbiamo attraversato e stiamo ancora vivendo in questi mesi non ha certamente aiutato, anzi, in molti casi la chiusura forzata in casa ha contribuito ad aggravare la situazione di molte famiglie”.

L’installazione, che ha ricevuto il patrocinio del comune, è stata realizzata grazie a un bel lavoro di squadra che ha visto la collaborazione di Mauro Mancardi, Anna Cappellero, la falegnameria Boffa e Andrea Bertone.