Centallo piange Davide Mana, padre di quattro figli morto a 46 anni

È morto nella mattinata di oggi, 26 novembre, Davide Mana 46enne padre di quattro figli. Originario di Maddalene abitata a Centallo dove era impegnato nell’Azione cattolica diocesana e nel Movimento Giovanile del quale era presidente della società sportiva e uno dei fondatori.



Davide era un’agente di commercio, amante della montagna, e negli ultimi anni si dedicava anche all’allevamento delle api. Da questa estate lottava contro una brutta malattia. La notizia della sua morte ha scosso tutto il paese che lo ricorda per la sua generosità e per la sua energia.



Si terrà nelle sere di oggi e domani il rosario nella chiesa di San Giovanni Battista, con diretta Facebook sulla pagina della parrocchia. Previsti invece per sabato mattina alle 10 i funerali, sempre in parrocchia. Pee garantire le norme anti-contagio la piazza adiacente sarà chiusa al traffico.