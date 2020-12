Nucetto aderisce a "Spesa in Comune", l'e-commerce di prossimità per le attività del territorio

Il comune di Nucetto ha aderito al progetto proposto dalla Leonardo Web per la realizzazione di un sito di e-commerce per fronteggiare il distanziamento sociale imposto dalla pandemia Coronavirus.

L'idea della piattaforma "Spesa In Comune" nasce in risposta al lockdown che sta mettendo a dura prova la resistenza e l'esistenza stessa degli esercizi commerciali e degli artigiani.

Il servizio fornito, totalmente gratuito in questa fase di emergenza sanitaria ed economica, consiste in una "piattaforma virtuale in cui si incontrano la domanda e l'offerta". In buona sostanza, trattasi di un e-commerce di prossimità, che racchiude tutte gli esercizi commerciali, i servizi e le aziende che insistono sul territorio comunale e non solo.

Sul portale è possibile comprare, vendere, o semplicemente presentare la propria attività. Ogni esercente potrà accedere alla propria area riservata, inserendo prodotti, modalità di pagamento e consegna, e tutte le informazioni utili per un servizio di qualità. È possibile registrarsi in maniera assolutamente autonoma attraverso il seguente link: https://www.nucetto.<wbr></wbr>spesaincomune.net/ita/<wbr></wbr>registrazione_azienda.aspx