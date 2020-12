Bra, lutto per la morte di Armando Martelli, aveva 71 anni e un passato da rappresentante di biancheria

“Mio papà era una persona con la battuta sempre pronta ed è stato un esempio per come ha vissuto fino in fondo la sua vita, superando tanti sacrifici. Era ben voluto da tutti, perché a tutti voleva bene, questa è l’eredità che ci lascia”.

La commozione per la morte di Armando Martelli ex rappresentante di biancheria, residente a Bra, si sente forte nelle parole della figlia Barbara. L’uomo aveva 71 anni e si è spento proprio nel giorno dell’onomastico di lei, il 4 dicembre, lasciando nel dolore anche la moglie Maria Melis, gli altri quattro figli Deborah, Luciana, Roberto ed Elisa, i nipoti Noemi, Simona, Marco, Diego, Ivan, Alessia, Fabiana, Francesco, il fratello Luciano con Marisa ed i parenti tutti.