Uomo di 47 anni trovato senza vita in un appartamento di via Cima a Saluzzo

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 agosto, in un appartamento di via Cima a Saluzzo, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 47 anni.

L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti dello stabile, disturbati da un odore acre e persistente proveniente dall’appartamento, hanno contattato le autorità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per aprire la porta d’ingresso.

Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato il cadavere dell’uomo, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe morto da diversi giorni.

Dalle prime verifiche, pare che l’appartamento fosse usato dall’uomo soltanto come luogo per trascorrere la notte: non risultavano infatti forniture attive di luce o gas.

Nell’abitazione era presente anche un gatto.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze e le cause del decesso.