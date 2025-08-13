Fulmine colpisce traliccio nei pressi di Trappa: incendio spento prima dell’arrivo dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 agosto, un improvviso temporale ha interessato la zona della Valle Tanaro. In località Santa Libera, nei pressi di Trappa, un fulmine si è abbattuto su un traliccio, innescando un incendio che ha coinvolto alcuni alberi circostanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ormea e Garessio per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali rischi residui. Fortunatamente, al loro arrivo, le fiamme si erano già autoestinte, probabilmente grazie alla pioggia del temporale stesso.