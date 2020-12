Frabosa Sottana lancia il contest fotografico "Il mio presepe"

Per quest'anno Pianvignale rinuncia, a causa dell'emergenza sanitaria, alla 24^ edizione del suo apprezzato e caratteristico presepe vivente.

Le nuove restrizioni e le norme per il contenimento del Covid non consentono di portare in scena la magica atmosfera del presepe di Pianvignale, diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile per tantissimi affezionati.

"La nostra speranza è di poter ripartire il prossimo anno con la stessa voglia di sempre e il solito entusiasmo insieme a tutti i figuranti che hanno contribuito, in questi anni, a rendere grande questa rappresentazione" - commentano dalla Pro loco Frabosa Sottana che, in attesa del 2021, lancia l'iniziativa "Il mio presepe".