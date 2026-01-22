Gambasca, ultimo saluto a Francesca Calabrese in Goitre, ex dipendente della "Pimmy" di Rifreddo

“Sei stata così tanto che la tua assenza non sarà mai mancanza”.

Con queste parole cariche d’amore i familiari ricordano Francesca Calabrese in Goitre, deceduta nella sua abitazione di Gambasca all’età di 69 anni, al termine di una lunga malattia affrontata con forza e dignità.

In pensione da dodici anni, Francesca era molto conosciuta in Valle Po per la sua lunga esperienza professionale come responsabile del reparto controllo qualità nella ditta di abbigliamento "Pimmy" di Rifreddo, azienda oggi non più attiva.

Sul lavoro era stimata per il carattere deciso e risoluto, capace di farsi rispettare da tutti; nella vita privata, invece, era una persona generosa, sensibile e profondamente attenta agli altri.

A tracciarne un ritratto intenso è la figlia Ramona, insegnante alla scuola primaria di Sanfront: “Mia mamma era originaria di Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Orfana di padre, dopo il diploma da maestra d’asilo arrivò in Piemonte a 19 anni, ospite di suo zio Santo. Ha affrontato una lunga malattia contro la quale ha sempre lottato, e siamo riusciti ad accudirla in casa fino all’ultimo respiro. È stata una nonna presente per i miei figli e si è presa cura anche di sua madre Rosa, che oggi ha 92 anni ed è ancora con noi. La sua specialità era prendersi cura delle persone. - Prosegue Ramona - Aveva un legame bellissimo con tutta la famiglia di origine ed era molto amata. Mio papà le è stato sempre vicino nella malattia, insieme a me e a mio fratello. Anche mio zio Giuseppe e Maria sono stati angeli al suo fianco e al nostro”.

Francesca lascia il marito Mario, i figli Gabriele e Ramona, i nipoti Clarissa e Gabriel, la mamma Rosa con Rocco, i fratelli Giuseppe e Domenico, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 22 gennaio, alle 20, nelle camere mortuarie della Casa di Riposo di Sanfront.





Il funerale sarà celebrato venerdì 23 gennaio alle 15 nella parrocchia di Gambasca, con partenza dalla Casa di Riposo di Sanfront alle 14,30.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Gambasca.