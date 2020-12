Chiamata ai Vigili del Fuoco per incendio in abitazione questa notte a Santo Stefano Belbo. Giunti sul posto verso l’una e mezza di notte, hanno scoperto che la causa delle fiamme era una lavatrice che aveva preso fuoco.

Per via del fumo all’interno dell’abitazione sono state fatte evacuare due persone, mentre i vigili hanno spento le fiamme. Non si sono comunque registrati feriti.

Sul posto la squadra di Alba e di Santo Stefano Belbo.