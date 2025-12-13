Assalto nella notte al bancomat della Bper di Lagnasco [FOTO]

Rapina questa notte (tra venerdì 12 e sabato 13 dicembre) alla filiale della Bper Banca di Lagnasco, situata nella centrale piazza Umberto I.

Erano circa le 2.50 quando i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat, provocando un forte boato che ha svegliato numerosi residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero utilizzato un ordigno artigianale per far saltare lo sportello automatico, riuscendo così a sradicare anche le porte di ingresso e ad accedere all’interno della banca.

Subito dopo il colpo si sarebbero dati alla fuga e alcuni abitanti della piazza, affacciatisi alle finestre dopo l’esplosione, avrebbero visto allontanarsi a forte velocità una Mercedes di colore grigio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Saluzzo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio danneggiato, insieme alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Nelle ore successive si è rimasti in attesa dell’arrivo del direttore e degli impiegati della filiale per una verifica completa dei locali e per quantificare l’eventuale ammontare della refurtiva.

Il sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo, ha commentato l’accaduto ringraziando i soccorritori: “Ringraziamo i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che sono prontamente intervenuti sul posto”.

La tecnica utilizzata, secondo quanto ipotizzato fin da subito dagli inquirenti, sarebbe il cosiddetto ‘metodo della marmotta’, un sistema criminale che consiste nell’inserire un ordigno esplosivo nella fessura del bancomat per provocarne la deflagrazione e prelevare il denaro contenuto all’interno.

Una modalità già utilizzata in diverse rapine recenti sul territorio: solo pochi giorni fa a Piscina di Pinerolo, lo scorso 1° febbraio a Verzuolo ai danni di una filiale del Banco Popolare di Novara, e nel novembre 2024 a Bagnolo Piemonte, alla Banca Monte dei Paschi, dove però il colpo non era andato a buon fine.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi in Piemonte.