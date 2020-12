Cittadinanza Onoraria a Pamparato alla memoria del brigadiere Angelo Branca

Dopo l'assegnazione della Cittadinanza Onoraria alla memoria del brigadiere Angelo Branca, da parte del Comune di Pamparato, anche la comunità civica montaldese ha voluto sottolineare particolare apprezzamento per l’onorifico riconoscimento, che evidenzia i meriti del sottufficiale, il quale nel 1943 volle ignorare il suo insensato dovere di arrestare, come volevano gli invasori nazisti e la stessa RSI, il dottor Marco Levi, ebreo monregalese , che si era rifugiato a Pra.



Relatore lemma Mozione è stato il Consigliere Comunale Silvano Prucca, anche a nome della Sezione Carabinieri in congedo, intercomunale per Roburent-Montaldo-Pamparato.



Un profondo apprezzamento alla Giunta di Pamparato, presieduta dal Sindaco Franco Borgna ed all’intero Consiglio di Montaldo, guidato dal Sindaco Giovanni Balbo, esprimono l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, l’ANPI provinciale e monregalese, La FVL regionale, l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, la sezione Carabinieri in congedo.