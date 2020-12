All'insegna del Natale la spedizione di solidarietà da Limone a Tenda. Il sindaco Vassallo si commuove: "La mia salvezza arriva dall'Italia, siamo dei fratelli" (VIDEO)

Spedizione di solidarietà su rotaia, da Limone a Tenda. E' la decima, organizzata da Conitours a sostegno della popolazione della Val Roya drammaticamente ferita dall'alluvione dello scorso 2 ottobre.

Il carico è all'insegna del Natale. 450 panettoni, che ha voluto acquistare e donare l'associazione di Robilante Rajiv Gandhi for Handicapped onlus. La sua presidente Sabrina Micalizzi ha anche preparato uno scatolone di abiti nuovi per i bambini. E poi le minestre fresche, decine di colli, donate dall'azienda Zerbinati srl di Casale Monferrato, che ha fatto arrivare il carico direttamente al presidente di Conitours Beppe Carlevaris e al suo braccio destro Armando Erbì. Sabato 19 l'associzione punta ad organizzare l'ultimo evento per Tenda in vista delle Feste natalizie, una castagnata per i suoi abitanti.

A Tenda c'è il sindaco Jean Pierre Vassallo ad attendere l'arrivo del treno. E in tanti si mobilitano per scaricare e portare tutto nel grande centro di smistamento allestito nel cuore del paese, diventato il centro della solidarietà di una tragedia che ha cambiato il volto del piccolo paese.

L'occasione è anche quella di fare un appello per continuare a votare, tra i Luoghi del Cuore del FAI, la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, l'unica salvezza, al momento, per questa valle, ma anche per Limone Piemonte e per buona parte del Cuneese.

Il video del servizio realizzato oggi da Barbara Simonelli, con riprese e montaggio di Chiara Gallo