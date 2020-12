Piemonte in zona gialla da domenica 13 dicembre: lo annuncia il presidente Cirio

Si attendeva la conferma ed è arrivata. I contagi in Piemonte, nonostante il lieve aumento di oggi 12 dicembre, permettono alla nostra regione di passare nell'area con meno restrizioni. Lo ha annunciato il presidente Cirio dopo aver parlato al telefono con il ministro Speranza.

Ma non significa, comunque, libera tutti.

Perché la situazione non lo consente. E dal 21 dicembre si torna alle restrizioni che il governo ha dettato per il periodo natalizio.

“Ho appena ricevuto la telefonata del ministro della Salute Speranza e, come avevo anticipato, confermo che da domenica 13 dicembre il Piemonte sarà in zona gialla - dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio -. Si tratta di un risultato importante perché tante attività potranno ripartire, ma dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione in tutti i nostri comportamenti. Non possiamo vanificare i tanti sacrifici fatti finora”.

COSA CAMBIA?

Ci si potrà spostare non solo tra comuni ma anche tra regioni GIALLE.

Resta il "coprifuoco" tra le 22 e le 5 del mattino e il divieto di spostamento verso una regione arancione o rossa.

Riaprono bar e ristoranti. Dovranno comunque tassativamente chiudere alle 18 e l’asporto sarà consentito fino alle 22.

Restano invece in vigore tutte le altre restrizioni, come la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, ad eccezione di alimentari, farmacie e tabaccherie. Restano chiusi musei, cinema, piscine, palestre.

Le scuole in Piemonte restano chiuse, anche le seconde e terze medie, che avrebbero già potuto aprire con il passaggio alla zona arancione. Il Piemonte ha deciso che si torna sui banchi dal 7 gennaio, non prima. Vanno a scuola sono i bambini dei nidi, dell'Infanzia e delle Primarie.