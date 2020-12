Erose le mura in piazza Ellero a Mondovì. Danno alluvionale, si lavora al ripristino

A Mondovì prosegue l'intervento dei tecnici sul tratto di muro di piazza Ellero eroso dalla piena del torrente.

La scorse settimana, il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sopralluogo per verificare l'entità del danno. Per ragioni di sicurezza era già stata chiusa, e lo è tutt'ora, la parte sovrastante in corrispondenza di alcuni posti auto del piazzale.

L'assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni commenta: “Il danno è imputabile all'erosione del torrente Ellero verificatasi il 2-3 ottobre scorsi, in occasione dell’evento alluvionale che ha interessato la nostra Regione. Ad inizio mese, l’amministrazione ha effettuato un primo sopralluogo con il Genio Civile che ha riconosciuto la descritta origine alluvionale del danno, il fatto è stato segnalato alla Regione affinché sia ricondotto alla calamità di ottobre: ora si effettueranno indagini geognostiche e si progetterà il ripristino. L’area resta comunque transennata. E' una situazione di emergenza, sulla quale si sta lavorando per ridurre al minimo i tempi, restituendo così l'intera piazza alle tradizionali destinazioni”.