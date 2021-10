A Mondovì conclusi i lavori per la messa in sicurezza dei bastioni in piazza Ellero

Terminati gli interventi di messa in sicurezza dei bastioni in piazza Ellero a Mondovì.

Le prime problematiche sui bastioni, dove si era aperta una voragine, e il parziale cedimento dell'asfalto sul piazzale erano diventati visibili dopo gli eventi alluvionali dello scorso ottobre.

L'area era stata subito transennata ed il comune aveva proceduto con sopralluoghi da parte dei tecnici.

"Piazza Ellero torna completamente fruibile a partire da domenica 31 ottobre: i lavori in superficie sono conclusi"- spiega l'assessore ai lavori pubblici, Sandra Carboni - "Un impegno imponente, realizzato in urgenza, concluso in tempi record con un investimento di 180 mila euro a valere sui contributi erogati dalla Regione Piemonte in occasione della alluvione dell'ottobre 2020.

Continuano, al contempo, i monitoraggi e le azioni di manutenzione a livello dell'alveo del torrente".