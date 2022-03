2,2 milioni per mettere in sicurezza i bastioni sull'Ellero a Mondovì

Recentemente sono stati effettuati interventi per consolidare un tratto del muro d’argine che aveva evidenziato problemi di scalzamento in fondazione, provocando un dissesto nella pavimentazione della soprastante piazza Ellero.

Dopo gli eventi alluvionali verificatisi in passato, in particolare nel 2016 e nel 2020, un tratto dell’alveo e della sottofondazione spondale del muro d’argine in corrispondenza della sponda destra del torrente, dove si trova l'ala mercatale, hanno subito una progressiva erosione con i conseguenti dissesti localizzati con scalzamenti e svuotamenti localizzati in più punti.

Oltre 2 milioni di euro per mettere in sicurezza i bastioni sull'Ellero a Mondovì.

"Nel corso dei lavori - spiegano dal Comune - si è potuto però rilevare come il dissesto che si è verificato in tale tratto di muro si potrà ripresentare lungo tutta la restante parte del manufatto in quanto risulta privo di adeguate sottomurazioni che ne possano proteggere il piano di appoggio da erosioni progressive dovute allo scorrimento della corrente torrentizia, soprattutto in occasione di eventi metereologici eccezionali".

La scorsa settimana sono sono stati portati a termine i lavori di ripristino dei danni conseguenti all'alluvione dell'ottobre 2020, nell'alveo dell'Ellero, per il consolidamento del muro di contenimento in corrispondenza della piazza del mercato, il cui progetto prevedeva tra le lavorazioni finali la realizzazione di tre ordini di tiranti con barre in acciaio.

Per garantire un ulteriore rinforzo e mettere in sicurezza tutti i bastioni da eventuali e future problematiche il Comune ha poi disposto la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica, "un'operazione sicurezza", che prevede l'estensione di un intervento a tutto il tratto di muro fino al ponte di Via Ripe.

Interventi simili comportano una spesa non indifferente, nel caso dell'Ellero, si parla di 2,2 milioni di euro, quindi il progetto è stato redatto in modo da poter cogliere al volo la partecipazione a futuri bandi, magari dal PNRR.