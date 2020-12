PSR, la Misura 21 potrebbe escludere 1000 aziende zootecniche cuneesi: l'appello di Coldiretti Cuneo

Non è giustificabile che 1.000 aziende zootecniche cuneesi, benché soddisfino le condizioni iniziali del bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, rischino di restare escluse dai sostegni previsti a causa della gestione messa in atto dall’Assessorato regionale all’agricoltura. La denuncia arriva da Coldiretti e riguarda gli allevatori di bovini da carne che hanno presentato domanda in attuazione della Misura 21 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”.

“La zootecnia da carne – evidenzia Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – sta già scontando le maggiori criticità dovute alla pandemia con la chiusura del canale Ho.Re.Ca., dove la maggior parte dei tagli pregiati della nostra carne trovava sbocco. La Misura 21, seppur non risolutiva, dovrebbe essere un sostegno ed un aiuto concreto, ma con le modifiche al bando attuate in corsa dall’Assessorato molte imprese, rispettose dei requisiti di ammissibilità inizialmente previsti, rischiano di essere escluse, risultando non ammissibili a causa dell’adozione di una procedura non corretta”.