"La rinascita della Valle Tanaro": ultimi giorni per partecipare al contest. I premi saranno a favore delle attività colpite dall'alluvione

Ultime settimane per partecipare al contest fotografico "La Rinascita della Valle Tanaro" organizzato dalla pagina Facebook "D'acqua e di Ferro".

Come annunciato dagli organizzatori, Michele Odda e Teresa Masetti, i premi del concorso saranno tutti a favore delle attività colpite dall'alluvione dello scorso 2-3 ottobre. In particolare il primo premio sarà una notte nella StarsBox di Nasagò, frazione di Ormea, molto colpita dall'esondazione del fiume Tanaro.

"Siamo lieti di comunicarvi che abbiamo quasi ultimato la lista dei premi per il contest "La rinascita della Valle Tanaro", che saranno tutti a favore delle attività commerciali colpite dall'alluvione. Non dimentichiamo cosa è successo e quest'anno più che mai "D'acqua e di ferro" si farà promotore di una piccola rinascita! - spiegano gli organizzatori - "Il contest terminerà il 31 Dicembre 2020, ma non sappiamo ancora indicare una data per le premiazioni. Siamo comunque molto soddisfatti delle foto ricevute in questo periodo e speriamo di riceverne ancora! Pensiamo alla nostra valle, uniti, sempre e come sempre!".

Per conoscere il regolamento del concorso visita la pagina "D'acqua e di Ferro" o clicca qui.