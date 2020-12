L'ostetricia di Mondovì a sostegno delle donne con uno studio sul perineo

“Le Ostetriche per il benessere delle donne”: si potrebbe riassumere così l’impegno quotidiano delle ostetriche che curano l’universo femminile a 360°. Sicuramente questa è la filosofia alla base delle azioni quotidiane delle ostetriche del Regina Montis Regalis di Mondovì che, ora, può vantare un’ostetricia più attenta al perineo grazie a uno studio premiato dal congresso SIUD 2020 sessione FIO.

IL PUNTO

Le ostetriche del nosocomio monregalese, Viviana Badino e Carmela Stramandino, da luglio 2018 a gennaio 2020, hanno elaborato uno studio prospettico, utilizzando la SIUD ppd card (postpartum pelvic dysfunctions card, ndr) per identificare le disfunzioni del pavimento pelvico dopo il parto, con lo scopo di identificare precocemente le donne con fattori di rischio per renderle consapevoli del loro pavimento pelvico per poter attuare un programma preventivo e riabilitativo.

Se ne parla poco, ma il perineo è una parte fondamentale del corpo, soprattutto per le donne in gravidanza e ancor più nel post parto, ma cos’è questo sconosciuto?

"Il perineo può essere identificato come la parte che poggia sul sellino della bicicletta: una maggior attenzione nel corso della gravidanza del parto, spontaneo o cesareo, e nel post parto può aiutare a prevenire delle problematiche come il prolasso, le incontinenze, la dispareunia” - spiegano le curatrici del progetto, contattate telefonicamente - “L’ostetrica è la figura professionale che dedica tutte le proprie conoscenze e la propria esperienza al supporto della donna in tutte le fasi della sua vita. L’assistenza viene fornita in consultorio, negli ambulatori per la gravidanza e riguarda tutte le problematiche legate al femminile, in sala parto e dopo la nascita al fine di dare un supporto olistico ed individuale, con passione e conoscenze basate su evidenze scientifiche”.

Come avete condotto lo studio?

“Abbiamo organizzato e gestito in totale autonomia un ambulatorio perineale, volontario e gratuito rivolto alle neomamme. Sono stati raccolti dati riguardo le disfunzioni preesistenti la gravidanza, con la collaborazione di tutte le ostetriche e i ginecologi del punto nascita soprattutto nella somministrazione dei consensi informati; e sono stati raccolti dati riguardo l’andamento del parto. E’ stata effettuata una valutazione perineale entro 90 giorni dal parto nella “Stanza Rosa” dove sono state accolte 295 donne con i loro bambini sia che queste derivassero da un parto spontaneo che da cesareo. A sei mesi le donne sono state ricontattate telefonicamente per un’ intervista telefonica volta sia a raccogliere ulteriori dati che a offrire altre consulenze gratuite. L’attività ambulatoriale prevedeva degli incontri post parto individuali per valutare la muscolatura del perineo, ascoltare le paure e i dubbi delle donne, effettuare un counselling riguardo la presenza e la cura dei punti, le situazioni di incontinenza, di stitichezza, il corretto stile di vita per gestire le pressioni intraddominali e sul perineo, sull’allattamento e sull’importanza di effettuare una valutazione e una riattivazione perineale precocemente".

Qual è l’obiettivo del progetto premiato al congresso SIUD?

“L’intenzione è quella di voler condividere le conoscenze e far aumentare la consapevolezza nelle donne e la possibilità di trovare un supporto all'ospedale di Mondovì tra le ostetriche del punto nascita. I dati raccolti ci dicono che prendere in carico le donne con fattori di rischio presenti in gravidanza o dopo il parto, per poter offrire di percorsi di riabilitazione perineale è estremamente importante. Le nostre mamme ritengono utile un percorso che possa avvicinare le donne alla valutazione del perineo.”

Quali sono le iniziative che avete realizzato per le donne?

“Già dall' inizio 2020, Considerando l’importante adesione al progetto e motivazione delle donne accolte nella "stanza rosa" per le valutazioni perineali, è stata creata una brochure informativa "Sostieni chi ti sostiene: il perineo", disponibile sul sito dell’AslCN1 e in cui vengono date delle informazioni riguardo a tutti gli argomenti trattati. La locandina viene consegnata a tutte le donne che scelgono di partorire a Mondovì già dal momento del bilancio di salute e viene effettuata, già dai giorni di degenza, una presa in carico precoce e un counselling perineale. I risultati ottenuti dovrebbero inoltre incentivare la realizzazione di uno spazio dedicato gestito da ostetriche esperte. Ci teniamo particolarmente a ringraziare tutte le donne che si rivolgono ad operatori qualificati per percorsi dedicati, tutte le ostetriche e i ginecologi di Mondovì, il SIUD e il dott. Gianfranco Lamberti."