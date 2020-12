Venasca, premiati gli studenti più meritevoli dell’anno scolastico 2019/2020

Alle 19 di lunedì 14 dicembre 2020 si è tenuta, presso la sala consiliare, la premiazione degli studenti più meritevoli dell’anno scolastico 2019/2020.

Quest’anno sia la scuola secondaria di primo grado di Venasca che l’Istituto Tecnico Industriale “Mario del Pozzo” di Cuneo sono stati degnamente rappresentati dai ragazzi venaschesi. Infatti Matteo Garnero e Martina Monge hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con la votazione di 10/10 il primo e 10/10 con lode la seconda mentre Carola Reynaudo ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di 100/100. Il Sindaco Silvano Dovetta e l’Amministrazione Comunale hanno consegnato un assegno di 100 euro a Matteo, 150 euro a Martina ed euro 200 a Carola come previsto dal regolamento istituito dall’Amministrazione Comunale nel novembre 2012, quale riconoscimento per l'impegno dimostrato dagli studenti.

“Sono veramente orgoglioso di aver istituito con la mia amministrazione il concorso “Premi di studio” - dichiara il Sindaco -. Ogni anno grazie al Concorso vengono premiati i ragazzi e le ragazze che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con una votazione pari a 10/10 oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione di 100/100. In un anno così difficile per tutti, anche i nostri ragazzi e giovani hanno dovuto affrontare la fatica e le difficoltà di adattarsi a seguire le lezioni a distanza per buona parte dell’anno scolastico, e quindi a maggior ragione mi sembra giusto premiare il loro impegno ed il loro sacrificio nel riuscire a conseguire traguardi così importanti. Questa iniziativa infatti vuole essere un segno, seppur minimo, che l’amministrazione è presente ed è vicina agli studenti in questo percorso con un riconoscimento economico che vuol essere di incoraggiamento ai sacrifici che le famiglie sostengono per accompagnare i figli nella loro attività formativa. Auguriamo di cuore a questi studenti che il raggiungimento di una valutazione così alta oltre ad essere per loro e per le loro famiglie motivo di orgoglio e di personale soddisfazione sia di stimolo per continuare con profitto gli studi accademici e per trovare al termine di essi un impiego che valorizzi le loro capacità”.