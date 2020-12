Dopo anni, finalmente, Fossano ha la rotatoria tra via Villafalletto e via Circonvallazione (VIDEO)

Dopo decenni Fossano ha la rotatoria tra via Villafalletto e via Circonvallazione: niente più new jersey a delimitare la circonferenza ma finalmente una vera e propria rotonda.

Al posto dei vecchi new-jersey e della segnaletica orizzontale, ora una cornice di blocchi in granito delimita il perimetro il cui interno è stato riempito con conglomerato rosso. Un’opera che da tempo la città aspettava, sicuramente la precedente infrastruttura non garantiva un buon “biglietto da visita” per chi entrava in Fossano da via Mondovì e via Villafalletto.



L’anello centrale della rotonda, verrà decorato con le quattro migliori idee che perverranno dalle scuole primarie e medie fossanesi, un’apposita giuria selezionerà le migliori. Già nella prossima settimana verrà avviato il concorso.



La realizzazione dell’opera ha visto la sostituzione dei due pali di illuminazione, considerati troppo vicini alle corsie di marcia, con una torre faro centrale. La linea elettrica area è stata intubata e insieme ad essa sono stati interrati dei corrugati vuoti per l’eventuale passaggio della fibra ottica.



Nonostante i lavori siano stati svolti nel corso del lockdown, come ogni cantiere che si faccia rispettare, ci sono stati alcuni problemi alla circolazione: viabilità modificata e strade a senso unico di circolazione hanno creato alcuni disagi ai viaggiatori. Con l’ultimazione dei lavori però, un giorno di anticipo rispetto alla naturale ordinanza, questi disagi sono stati eliminati e la viabilità è tornata alla normalità.

Da quando sono iniziati i lavori, ottobre 2020, la struttura è costata 145mila euro derivanti dall’accordo quadro. Inoltre, non appena le temperature lo consentiranno si presume in primavera, verrà steso l’asfalto “fonoassorbente” che consentirà una miglior vivibilità della zona da parte dei residenti.